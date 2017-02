Malinwa meet de schade op: Kolovos wellicht zes maanden aan de kant, Claes hoopt op het beste

Hopelijk is het enkelligament wat verrokken en niet gescheurd - Glenn Claes Deel deze quote:

"De enkel is opgezwollen. Maandag gaat het verband eraf en dan zullen we zien hoe ernstig de blessure is", liet Claes nog weten. "Hopelijk is het enkelligament wat verrokken en niet gescheurd."

Doelpuntenmaker Kolovos was er veel erger aan toe. De Griek die zijn vijfde competitiegoal maakte, scheurde wellicht zijn kruisbanden af en staat voor een maandenlange revalidatie. (Daar verneemt u HIER meer over)