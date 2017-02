Langil tikt Moeskroen in vieze papieren en legt uit met de tranen in de ogen

Waasland-Beveren lijkt zich te hebben verzekerd van een verlengd verblijf in eerste klasse, terwijl het er voor Moeskroen erg slecht uit begint te zien. Opmerkelijk: het was uitgerekend ex-spelers Steeven Langil die misschien wel de deur van de Jupiler Pro League definitief heeft dichtgedaan.

Vooraf had Langil al aangegeven dat hij het jammer zou vinden als Moeskroen zou zakken, omdat hij er mooie jaren kende. Na de wedstrijd, waarin de middenvelder het winnende doelpunt maakte, stond hij quasi met de tranen in de ogen uitleg te geven.

"Ik heb hier echt een mooie periode gekend en het is erg jammer dat het hen nu moet overkomen. Maar wij moeten ons ook redden en dat hebben we gedaan. Het valt slecht voor Moeskroen, maar dat is het voetbal."