Barcelona kan tweede nachtmerrie op de valreep vermijden, magistrale voorzet Suarez is een lichtpuntje (mét beelden!)

FC Barcelona heeft op de valreep puntenverlies in La Liga vermeden. De Catalenen konden zondagavond pas in het slot afstand nemen van Leganes.

De partij begon nochtans prima voor de Blaugrana. Suarez zette met een heerlijke voorzet Messi op weg naar de 0-1. (zie video) Toch bleek de vroege openingsgoal geen voorbode voor een makkelijke avond.

In het laatste kwart werd het namelijk 0-1 via Unai Lopez. De Barça-fans, die deze week nog een 4-0-pandoering incasseerden in PSG, voelden de bui al hangen. Tot Messi in het slot een tweede keer toesloeg. Met een rake penalty schonk hij Barcelona alsnog de zege.