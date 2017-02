Twitter valt in katzwijm voor 'Ti Ta Tovenaar Tielemans': "Een baas van 19, buiten categorie en nu al groter dan de Jupiler Pro League"

Massale lof voor Youri Tielemans op Twitter

Youri Tielemans gaat vandaag en morgen de wereld rond, zoveel is duidelijk. Met rechts of met links, het maakt de Anderlechtse goudklomp niets uit. Op weergaloze wijze poeierde de tiener het leer tegen KV Oostende twee keer magistraal in doel.