Mathew Ryan legt uit waarom hij niet reageerde op de berichten van de Club Brugge-fans die huiverden bij de gedachte dat hij naar Anderlecht zou gaan

door Redactie



De Club Brugge-fans huiverden bij de gedachte dat publiekslieveling Mathew Ryan naar Anderlecht zou trekken. Via de sociale media volgden dan ook tal van blauw-zwarte smeekbedes om niet naar de rivaal uit Brussel te gaan.

Ryan bleef al die tijd opvallend stil. "Ik hield mijn afstand, want ik was op dat moment aan het vechten om mijn carrière te redden", vertelt de Australische doelman in Fan!. "Je weet nooit wat er in het leven kan gebeuren."

Ook vanuit Club Brugge kreeg Ryan veel berichten. "Vanuit alle geledingen van de club", gaat de goalie verder. "Je kan maar beter niet naar Anderlecht gaan, en dat soort zaken. (lacht) Geef me dan geen reden, antwoordde ik."

Keuze begrijpen

Uiteindelijk landde Ryan in de Luminus Arena. "Ik ben blij dat Genk een betere relatie heeft met Club Brugge dan Anderlecht. Mocht het toch zo zijn uitgedraaid dat het Anderlecht was geworden, dan had ik alleen maar kunnen hopen dat de supporters het zouden begrepen hebben."