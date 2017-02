Mazzu: "Ik weet dat jullie dat zullen benadrukken"

Genk is misschien wel het beste team in België - Felice MazzùDeel deze quote:

Charleroi kende een heel moeilijke avond in Genk en werd voortdurend op de eigen helft gedrukt. "Dat het nu een logisch resultaat is of niet, dat doet er in deze fase van de competitie weinig toe."

Charleroi vond nu al voor de 13e keer de weg naar de netten in het slot van de wedstrijd. "We zijn blijven op zoek gaan naar dat punt. Ik weet dat jullie zullen benadrukken dat we opnieuw op het einde van de match scoren, maar dat is belangrijk."