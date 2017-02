'PL-club Sunderland wil in de zomer toeslaan en bereidt bod voor op Gents goudhaantje'

door Redactie



AA Gent liet donderdag een sterke indruk achter tegen Tottenham Hotspur. En wie uitblinkt op het Europese toneel speelt zich ook in de kijker van andere clubs.

Moses Simon is een van de Gentse pionnen die gegeerd is. Hoewel de Nigeriaanse winger niet in een blakende vorm zit, stuurde de Engelse eersteklasser Sunderland donderdag een scout voor hem naar de Ghelamco Arena.

Engelse media melden dat The Cats de voorbereidingen zijn getroffen om deze zomer een bod uit te brengen op de 21-jarige Simon. Sunderland is overigens niet de enige gegadigde uit de Premier League. Ook Manchester United, Leicester City en West Bromwich Albion zaten tegen de Spurs in de tribunes.