Anthuenis ziet serieuze aderlating voor 'propagandamatch' tussen Oostende en Anderlecht: "Een van de technisch beste spelers in onze competitie"

door Redactie



Het wordt een zondag in de Jupiler Pro League om duimen en vingers bij af te likken. Om 18 uur staat onder meer KV Oostende versus Anderlecht op het menu, een altijd beladen duel.

Ook analist Aimé Anthuenis zal de clash tussen Oostende en zijn ex-club Anderlecht van nabij volgen. Al vindt hij de afwezigheid van de geel geschorste Franck Berrier een serieuze aderlating.

"Het zou wel eens een propagandamatch kunnen worden, met veel technische voetballers. Alleen jammer dat Berrier er niet bij is. Hij blijft voor mij een van de technisch beste spelers in onze competitie", laat hij optekenen in De Zondag.

Ooit op de hoogte van Anderlecht, Club Brugge en AA Gent

De Kustboys zijn aan een steile opmars bezig in het Belgische voetbal, dat ziet ook Anthuenis. "Sinds de komst van Coucke groeide Oostende uit tot een semi-topper. Ondertussen groeit men verder, waarbij men denkt aan toptransfers zoals Nicolas Lombaerts. De toekomst zal uitwijzen of Oostende ooit op de hoogte komt van Anderlecht, Club Brugge en AA Gent."