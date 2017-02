Vertederend: zoontjes Thomas Buffel verrassen hun jarige papa met 19 kleine verrassingen

Thomas Buffel viert zondag zijn 36ste verjaardag. De Genkse kapitein heeft er bewogen eerste weken van 2017 opzitten met het overlijden van zijn echtgenote Stephanie. Vandaag volgde een vertederend moment met zijn twee zoontjes.

Buffel kreeg namelijk een verrassingsbox cadeau met negentien kleine verrassingen in, verwijzend naar zijn rugnummer bij de Limburgse club.

De vleugelaanvaller deelde het unieke moment met zijn volgers op Instagram. "Sometimes the smallest things take up the most room in your heart", voegde Buffel er als onderschrift aan toe.