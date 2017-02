Dit heeft Tielemans zelf te zeggen over zijn knalprestatie: "Nee, ik was niet kwaad" (en fantastische beelden met Romelu)

Youri Tielemans was al enorm populair bij Anderlecht, maar na zijn prestatie tegen Oostende kan hij gerust 'onsterfelijk' genoemd worden. Het publiek kirde van plezier. In hun enthousiasme waren ze het protest van een deel van de fans zelfs vergeten.

Zou er achteraf nog eentje het droog gehouden hebben? Tielemans zelf was alvast blij met 'zijn supporters'. "Ze zijn met velen afgezakt naar Oostende. En ik heb een beetje kunnen teruggeven voor alles wat ze voor ons doen", won Tielemans nog meer zieltjes voor zich. "Ik ga met een zeer goed gevoel terug naar huis."

Het was deze keer de beurt aan Tielemans om op de bank te beginnen, maar daar maakte hij geen probleem van. "Nee, ik was zeker niet kwaad. Ik was blij dat ik mocht invallen. En als je dat op deze manier kan doen, is het toch perfect... De trainer had me gisteren al gezegd dat ik niet ging starten. Hij vond dat ik rust nodig had en hij had gelijk."

Tielemans bleef er opvallend rustig bij. Na de match kreeg hij echter felicitaties van alles en iedereen. Silvio Proto kwam hem iets influisteren en Romelu Lukaku bleef met hem als laatste achter in de kleedkamer. "De trainer vraagt me om meer op doel te trappen om zo het verschil te maken. En dan doe ik dat hé...", zei hij droog.

En Anderlecht zit nu aan elf matchen zonder nederlaag. "De trainer vroeg me om meer agressiviteit en rust te brengen, want we verloren de bal te veel. Ik denk wel dat ik het goed heb gedaan. Ik ben er zelfs hees van, zoveel heb ik geroepen."