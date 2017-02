Succes Chelsea is serieuze tegenslag voor Batshuayi: "Ik ben hier niet om alle spelers gelukkig te maken"

door Johan Walckiers

door

Antonio Conte laat Michy Batshuayi nu ook niet spelen in de FA Cup

Foto: © Photonews

Het beeld van hierboven hebben we dit seizoen nog maar weinig gezien. Michy Batshuayi in actie voor Chelsea. Op het veld van Wolverhampton kwam de aanvaller niet eens van de bank. Nochtans mocht hij eerder wel opdraven in de FA Cup.