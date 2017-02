Fans Antwerp Ã©n Lierse woedend na opvallende move Masika naar zusterclub van Roeselare: "Geen ambitie, enkel geld telt" en "Kan iemand onderzoek naar fraude doen?"

Fans Antwerp én Lierse woedend na opvallende move Masika naar zusterclub van Roeselare: "Geen ambitie, enkel geld telt" en "Kan iemand onderzoek naar fraude doen?"

Ayub Masika van Lierse naar zusterclub van Roeselare, reacties zijn niet minnetjes

Opmerkelijk nieuws vanop het Lisp maandagmiddag. Ayub Masika trekt naar het Chinese Beijing Renhe. En dat is een zusterclub van ... Roeselare. In volle strijd in 1e nationale B zijn de reacties dan ook niet min. Zowel uit Antwerphoek als uit Liersehoek.