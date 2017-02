Verhaeghe spreekt over de toekomst (zonder Preud'homme) en over... Felice Mazzu

door Redactie



Bart Verhaeghe werd afgelopen weekend uitgenodigd als gastspreker op de jaarlijkse vergadering van de VBS (de journalistenbond). En daar haalde hij verschillende thema's aan. Ondermeer de toekomst van Michel Preud'homme kwam aan bod.

Verhaeghe weet dat hij beter al voorbereid is... “Zijn keuze is nu nog niet gemaakt”, zei hij. “Maar ik denk dat de kans dat hij blijft dit seizoen kleiner is dan vorig jaar. Als ik met Michel praat, dan vraag ik hem niet wat hij volgend jaar wil doen, maar wel hoe hij zijn professioneel en persoonlijk leven ziet binnen vijf jaar. Nu wil hij graag meer rust of meer tijd om te gaan golfen, maar de vraag is wat hij daarna gaat doen."

Een sabbatjaar lijkt dus onvermijdelijk, maar misschien is er in de toekomst nog iets mogelijk. "We kennen de markt, maar op dit moment voeren we met niemand gesprekken. Ook niet met Felice Mazzu. Ik sprak met hem tijdens het gala van de Gouden Schoen, maar dat ging vooral over onze wissel tegen zijn Charleroi het weekend voordien. Misschien moeten we toch nog eens goed nadenken.”