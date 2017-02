Schoot Club Brugge deze winter de hoofdvogel af? "Hij houdt zijn mannetje, schermt de bal af, is sterk in de duels Ã©n heeft precieze voorzetten"

Schoot Club Brugge deze winter de hoofdvogel af? "Hij houdt zijn mannetje, schermt de bal af, is sterk in de duels én heeft precieze voorzetten"

door Redactie



Club Brugge haalde tijdens de winterstop enkele gerichte aankopen naar Jan Breydel. Een van hen was Helibelton Palacios, de Colombiaanse rechtsback.

Als we de mensen die Palacios kennen mogen geloven, heeft blauw-zwart met zijn 23-jarige winteraankoop de hoofdvogel afgeschoten. "Helibelton is een heel complete rechtsachter", vertelt Nel Sandino, sportjournalist bij futbolred.com, in Sport/Voetbalmagazine. "Hij houdt goed zijn mannetje, kan de bal afschermen, anticipeert vaak en is sterk in de duels."

"Aanvallend zoekt hij steeds de combinatie met zijn collega-flankspeler en levert hij precieze voorzetten naar de spitsen. Een moderne back moet ook over een uitstekende conditie beschikken en ook op dat vlak voldoet Helibelton. Uiteraard zijn er nog details die beter kunnen. Maar hij is zelfkritisch en staat open voor prikkels uit zijn omgeving", aldus Sandino.