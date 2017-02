Onvrede fans Anderlecht slaat snel om: het perfecte antwoord

Het was niet zo indrukwekkend als eerst aangekondigd. Een klein deel van de paars-witte fans betrad zondag de Verluys Arena tien minuten later uit protest tegen het beleid. Maar Youri Tielemans deed alles snel vergeten.

Een deel van de supporters is het niet eens met hoe het tranferbeleid van de club de laatste jaren was. "Er werden te veel spelers gehaald die het niveau niet aankunnen en de jeugd wordt naar de uitgang gedreven, terwijl ze evenveel talent hebben als sommige dure transfers", klonk het achteraf. "Ok, ja, Tielemans heeft ons vandaag plezier bezorgd, maar van hem wisten we wat hij kon."

Het ging vooral over het gebrek aan 'voetbal' de laatste jaren. De fans vinden dat er geen huisstijl meer te bespeuren valt en willen dat er weer aanvallend en attractief voetbal gebracht wordt. Alhoewel, Anderlecht heeft van heel eerste klasse wel de meeste doelpunten gemaakt. "Ja, maar hoeveel keer hebben we echt gedomineerd?", wilden ze nog kwijt.