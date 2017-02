Grimbergen vs Ghelamco: "Dit is pure bangmakerij, maar we kunnen wel failliet gaan"

door Redactie



Het Schepencollege van Grimbergen spreekt zich vandaag uit over de bouwvergunning van het Eurostadion. Bij Ghelamco verwachten ze een negatief advies, maar zijn ze er nog altijd zeker van dat het er komt. En daarvoor willen ze iedereen aan de afspraken houden.

Ghelamco stuurde reeds een formele in­gebrekestelling naar Grimbergen. Het dreigt naar de Raad van State te stappen als het hele project vanwege die buurtweg in het gedrang komt. En dan willen ze dat de gemeente Grimbergen opdraait voor alle gemaakte kosten. Wat toch voor paniek zorgt...

"Het gaat om tientallen miljoenen euro’s”, zegt Gerlant van Berlaer, gemeenteraadslid voor oppositiepartij SP.A, in Het Nieuwsblad. “Dit is pure bangmakerij, maar we nemen het toch ernstig, want de claim is voldoende om de gemeente failliet te laten gaan.”

"De reden waarom Ghelamco deze claim gestuurd heeft, is omdat er donderdag ­opnieuw gestemd wordt over die buurtweg. Door deze financiële chantage hoopt het dat enkele gemeenteraadsleden van gedacht veranderen”, zegt Philip Roosen van N-VA. “Ook al heeft Ghelamco ­volgens onze advocaten geen poot om op te staan: dit is ongezien.”