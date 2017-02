Vanhaezebrouck beseft dat Gent en zijn fans zot worden voor de trip naar Wembley: "We zouden best met 5-0 verliezen"

Voor AA Gent breken spannende weken aan. Op Wembley verdedigen de Buffalo's donderdag een 1-0-voorsprong tegen Tottenham. En zondag moet er gewonnen worden van Moeskroen om de PO1-kansen gaaf te houden.

Vanhaezebrouck beseft het dilemma van deze week. "Een match in een vol Wembley, daar gaat men in Gent zot van worden. Ook bij ons gaat iedereen de focus daarop leggen. Want heel België spreekt over die return", vertelde de Gentse oefenmeester zondag na het 1-1-gelijkspel tegen Standard.

Drie dagen later krijgt Gent Moeskroen over de vloer in de Ghelamco Arena. "Ik moet de focus van mijn spelers na Tottenham meteen weer weten te verleggen. In die optiek zouden we op Wembley best met 5-0 verliezen. Zo is er noch euforie, noch ontgoocheling. Maar daar teken ik uiteraard niet voor", lachte Vanhaezebrouck.