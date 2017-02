Van Holsbeeck heel geheimzinnig over ontmoeting met Duitse topper

door Redactie



Herman Van Holsbeeck werd deze middag bereid gevonden om een reactie te geven op de ontwikkeling van Youri Tielemans. De manager van paars-wit hulde zich echter ook in geheimzinnigheid toen een heikel onderwerp werd aangesneden.

VTM Nieuws wist dat de manager vorige week te gast was bij Bayern München en daar een gesprek had met Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge, de twee leidinggevende figuren van de Duitse Rekordmeister. Maar Van Holsbeeck wou er weinig over kwijt. "Dat ging over vanalles en nog wat", zei hij geheimzinnig.

Of het over Tielemans ging, laten we in het midden, maar we hebben zo onze vermoedens. Zowat elke Europese topclub houdt hem wel al sinds zijn 16de in het oog en Anderlecht zit in een sterke positie om die allemaal tegen elkaar uit te spelen.