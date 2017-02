Eurostadion krijgt - zoals verwacht - weer een klap, maar Ghelamco geeft niet op

Vandaag kwam het Schepencollege van Grimbergen samen en op de agenda stond maar één belangrijk punt: het Eurostadion. En het werd zoals verwacht een negatief advies voor de stedenbouwkundige aanvraag voor het Eurostadion op Parking C.

Bij bouwheer Ghelamco hadden ze dat negatief advies al verwacht. Maar ze waren wel nieuwsgierig of er nog meer bezwaren zouden komen dan enkel de buurtweg die over Parking C loopt. En dat was niet het geval. Het volledige negatieve advies wordt gebouwd op die buurtweg, maar dat heuvel lijken ze bij Ghelamco niet erg te vinden.

Het preadvies wordt nu naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar gestuurd. Die heeft 30 dagen de tijd om zelf advies uit te brengen. Daarna komt het dossier terug naar Grimbergen voor de definitieve beslissing. Het gemeentebestuur verwees ook naar de ruimtelijke ordening, die niet verenigbaar is met het GRUP.