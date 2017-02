Top&Flop: King Youri, sterke Delferière, de strijd om play-off 1 met toppers en floppers

door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.