Tielemans stemt iedereen tevreden: "Maar nu moet hij eerst Anderlecht kampioen maken"

door Redactie



Iedereen had er zondagavond de mond van vol: de twee goals van Youri Tielemans waren van een schoonheid die zelden te bewonderen valt op de Belgische velden. Ook Marc Degryse, die zelf ook wel een mooi doelpunt of twee maakte tijdens zijn carrière, stond met open mond te kijken.

Tielemans werd in het verleden door hem streng aangepakt, maar nu is Degryse tevreden. "Tielemans toont dat hij een speciale speler is. Hij is volwassener en rijper geworden dit seizoen. Een onmiskenbaar groot talent. Wees maar zeker dat zijn doelpunten heel Europa zullen rondgaan. Met links, met rechts en allebei vanop afstand", zegt hij in HLN.

En hij ziet hem niet lang meer rondlopen op de Belgische velden. "Als Ndidi en Bailey zo'n transfer kunnen maken, waarom Tielemans dan niet? Als je op die jonge leeftijd zo belangrijk kan zijn voor Anderlecht, dan mag je trots zijn. Ik ben ervan overtuigd: Youri heeft een mooie toekomst voor zich. Maar eerst moet hij paars-wit kampioen maken. Dan neemt hij in schoonheid afscheid en zal iedereen hem zijn transfer gunnen. Het zou een droom zijn voor Tielemans. "