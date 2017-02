AA Gent opgepast, Tottenham graaft de strijdbijl op

door Redactie



De match op Wembley... We kijken er nu al naar uit. AA Gent verdedigt er zijn 1-0-voorsprong uit de heenmatch, maar Tottenham heeft alvast uitgeroepen dat ze de strijdbijl gaan opgraven. Mauricio Pochettino aan het woord...

Pochettino wil straks Gent in de pan hakken. "Fulham was een geweldige mogelijkheid om donderdag voor te bereiden. We spelen een nieuwe finale op Wembley. We zullen fris moeten zijn", vertelt hij in HLN.

"Na de nederlaag in Gent hadden we enkele meetings met de spelers. Hun reactie was fantastisch. Deze zege is een boost voor het vertrouwen. We spoelden die zure smaak van twee nederlagen op rij door en toonden dat we nog leven. Dat gevoel moeten we proberen mee te nemen naar Wembley. Een wedstrijd die we moeten winnen. Vergeet de FA Cup, vergeet de loting voor de volgende ronde. Al onze energie moet naar die ene match vloeien."