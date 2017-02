Pozuelo houdt de moed erin: "We zullen blijven vechten"

Alejandro Pozuelo kende zondag geen prettige avond. Hij miste een bijzonder belangrijke strafschop tegen Charleroi.

Genk had het erg lastig tegen een stug verdedigend Charleroi. Toen de bal op de stip ging, kreeg Pozuelo een geweldige kans om zijn team op voorsprong te brengen, maar hij trapte te zwak en Penneteau redde.

"Die 1-1 heeft een zure nasmaak voor ons", stak de Genkse spelverdeler van wal. "Dit is jammer voor de ganse ploeg. Ik vind het zeer spijtig dat ik die strafschop gemist heb, maar dat gebeurt nu eenmaal in voetbal. Buiten die penalty hadden we overigens nog voldoende kansen om te scoren."

De Spanjaard denkt er, net als zijn ploegmaats, nog niet aan om de handdoek te gooien in de strijd om play-off 1. "Er zijn nog 3 wedstrijden te gaan, nog 9 punten te verdienen. We zullen blijven vechten."