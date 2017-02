Zware week voor Stijn Stijnen: eerst megaschorsing en nu ontslag

door Johan Walckiers

Stijn Stijnen is ontslagen als trainer van Sporting Hasselt

Foto: © jan mees

Het verhaal van Stijn Stijnen bij Sporting Hasselt is geschreven. De man die er eerst voorzitter was, wordt nu ontslagen als trainer. Een reden daarvoor is niet gegeven.