Guardiola geeft een belangrijke update over Kompany die vorige week alweer geblesseerd uitviel

Intussen gaf coach Pep Guardiola een stand van zaken over de kwetsuur. De Catalaanse coach vermoedt dat Kompnay niet lang aan de kant staat. Voor de replay in de FA Cup tegen Huddersfield op 28 februari moet hij weer inzetbaar zijn. De CL-match tegen Monaco van morgen komt echter te vroeg.

Kompany incasseerde vorige week op de laatste training een trap en zat bijgevolg niet in de wedstrijdkern. Een domper voor de centrumverdediger die in januari slechts één keer (tegen Crystal Palace) in actie kwam.

#PEP: @VincentKompany is not ready for tomorrow. I think it’s won’t be longer. The Huddersfield game he will be ready. #cityvmonaco #mcfc