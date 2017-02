Belangrijke info voor de 7.000 Gent-fans: hier kunnen ze in de buurt van Wembley toeleven naar de wedstrijd van hun leven

door Redactie



Ruim 7.000 Gent-supporters zakken deze week naar Londen af voor de EL-return van hun favoriete club tegen Tottenham. En dus zijn de Buffalo's voorbereid.

Rond Wembley zullen er twee officiële KAA Gent-pubs zijn, zo laat de club weten. The Green Man Pub en The Arch. The Green Man Pub biedt plaats aan ca. 3.500 personen. In The Arch kunnen ca. 1000 personen terecht. In de buurt van de twee pubs zijn ook andere, kleinere cafés waar mensen iets kunnen drinken, maar dat zijn geen Gentse aangelegenheden.

Verder wordt er ook een Corteo voorzien. Zij die willen meelopen worden om 18 uur aan de Green Man Pub verwacht. Woensdagavond zullen de Gent-spelers ook trainen in Wembley. Wegens onvoldoende security zijn er op de oefensessie geen fans welkom.

Lees alle gedetailleerde info, eveneens omtrent de veiligheidsregels, HIER nog eens na.