De grote vrees van Antwerp en zijn achterban: hoe eerlijk gaat Roeselare het spel spelen?

De vrees zit er goed in bij The Great Old. Niet voor hun laatste match tegen Lommel, dat hebben ze immers zelf in handen. Maar Lierse-Roeselare, dat is een andere zaak. Er wordt gehoopt dat de West-Vlamingen vol door zullen gaan, maar de twijfel sluimert.

Roeselare doet het beter tegen Lierse dan tegen Antwerp

Vijf spelers staan op vier gele kaarten

Thuisvoordeel hebben ze enkel tegen Antwerp

Roeselare is scherprechter in 1B. Ze hebben niets meer te winnen of te verliezen. Zelf wonnen ze de eerste periode en hebben ze er dus alle baat bij om hun spelers, met vier gele kaarten, te laten rusten. En bij Roeselare spelen ze liever tegen Lierse dan tegen Antwerp.

De Pallieters konden ze al twee keer verslagen en één keer bleef het bij een gelijkspel. Antwerp won wel drie keer van de West-Vlamingen. Daartegenover staat dat Roeselare bij verlies drie nederlagen op rij zou hebben. Geen beste motivatie voor het aanvatten van die finale.

Thuisvoordeel

En... Bij een dubbele confrontatie is het altijd interessanter om de laatste wedstrijd op eigen veld, voor eigen publiek te kunnen beslechten. Volgens het bondsreglement speelt de hoogst gerangschikte ploeg in het eindklassement de heenwedstrijd uit. Lierse is nu al zeker van de eerste plaats in het eindklassement. Antwerp zal echter in het eindklassement nooit over Roeselare kunnen wippen, waardoor Roeselare tegen Antwerp verzekerd is van een terugwedstrijd in het eigen Schiervelde.

Bij Antwerp is Wim De Decker er alvast niet gerust in. "Ik ben heel nieuwsgierig hoe Roeselare voor de dag gaat komen tegen Lierse. Ik hoop dat ze met dezelfde inzet, met dezelfde grinta als tegen ons gaan spelen. Ik hoorde wel al geruchten dat ze - met die gele kaarten - met een andere ploeg gaan spelen. Ik hoop echt dat het spelletje zegeviert. De trainer van Roeselare verzekerde me alvast dat ze voluit gaan gaan. Ik ben benieuwd."