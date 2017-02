De opvallende carriÃ¨reswitch van Genks jeugdproduct Masika: van Nederlandse interesse en klaar voor de JPL halsoverkop naar China

De opvallende carrièreswitch van Genks jeugdproduct Masika: van Nederlandse interesse en klaar voor de JPL halsoverkop naar China

De transfer van Ayub Masika (24) naar Beijing Renhe deed maandag de wenkbrauwen fronsen. De Chinese tweedeklasser is namelijk een zusterclub van KSV Roeselare, dat Lierse zondag van de promotiefinale kan houden in de Proximus League.

Wanneer Masika slaagt voor zijn medische testen, zet hij bij Beijing Renhe zijn handtekening onder een driejarig contract. Een opmerkelijke overstap naar het tweede Chinese niveau.

Eredivisie

Afgelopen zomer klopten immers nog enkele Nederlandse eersteklassers aan voor Masika. Maar onder meer Twente als NEC Nijmegen (dat meerdere keren probeerde) konden Masika niet betalen.

Ook dit seizoen was Masika met zijn zes goals van grote waarde voor de Pallieters. Promotie met Lierse of een persoonlijke overstap naar de Jupiler Pro League zaten er heus nog in. Maar op z'n 24ste groeide bij de Keniaan steeds meer het besef dat hij voor de absolute top niet is weggelegd. En dus kiest het jeugdproduct van Racing Genk nu voor het grote geld.