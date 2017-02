PiquÃ© warmt supporters op voor de terugmatch tegen PSG

Piqué warmt supporters op voor de terugmatch tegen PSG

Gerard Pique gelooft nog steeds dat Barça kan doorstoten na de 4-0 vernedering tegen PSG in de achtste finales van de Champions League. Hij doet daarvoor een oproep aan de supporters om vol achter de ploeg te staan.

Ook al heeft Barcelona de laatste weken moeite om in hun gewoonlijke spel te komen, Gerard Pique stelt iedereen gerust. "Mijn boodschap aan de fans is dat we nog op drie fronten meestrijden. In de competitie hadden we er liever beter voor willen staan. In de Champions League nodig ik iedereen uit in Nou Camp, want anders missen ze wellicht onze comeback. En in de beker hebben we de finale bereikt."

Onvoorwaardelijke steun

"Ik begrijp dat de fans ontevreden zijn en dat ze beter voetbal willen zien, het voetbal waar we om bekend staan", zei de verdediger op een persconferentie. "Maar ik heb weinig begrip voor de manier waarop ze hun onvrede uiten. Barcelona is meer dan een club en dat moet zeker ook in deze situatie zo zijn. De fans, ploeg, technische staf en het bestuur moeten een eenheid vormen, ook als het even tegenzit."

Het zou alleszins een ongelooflijke stunt zijn. Nog nooit kon een club in de Champions League terugkomen van een achterstand van 4-0. Daarnaast rommelt het de laatste weken in Camp Nou, waar wordt geschreeuwd om het ontslag van trainer Luis Enrique. Maar als er één ploeg is die zo'n stunt kan waarmaken, dan is het wel de Blaugrana.