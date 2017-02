Topclub of eerst tussenstap voor Tielemans? "Is Modric beter?" vs "Nee, hij is nog niet rijp genoeg"

door Manuel Gonzalez



De vraag is of Youri Tielemans onmiddellijk naar een topclub moet

Foto: © photonews

Youri Tielemans, iedereen heeft er na zijn twee goals de mond van vol. De jongeling komt dit seizoen helemaal tot ontbolstering en zal op het einde van het seizoen waarschijnlijk vertrekken. Maar direct naar een topclub of niet? Dat is de vraag.