Snelders begrijpt straf Standard: "De zachte hand hielp niet, die bende voelde zich boven de wet"

Het BAS besliste gisteren om geen punten toe te kennen aan Charleroi en Standard voor de door supportersgeweld gestaakte wedstrijd. Analist Eddy Snelders geeft bij ons zijn kijk op de zaak.

"Standard is alvast de grootste dupe, die drie punten waren zeker welkom", aldus Eddy Snelders. Toch vindt hij het vooral een correcte beslissing. "Ze hebben tegen iedereen gereageerd behalve tegen de eigen supporters. Zij zijn de oorzaak."

Straf zat eraan te komen

Er moest eens een straf komen. "Ik vind de straf niet onlogisch. Standard moest eens de verantwoordelijkheid krijgen voor wat er ook in het verleden al gebeurde. Het is al vier, vijf keer voorgevallen de laatste tijd dat een deel van de supporters de hoofdrol opeist door wangedrag. De zachte hand helpt niet, want dan voelt die bende zich boven de wet geplaatst."

De kansen van Standard voor play-off 1 lijken helemaal voorbij. "Met die drie punten erbij was het al moeilijk, maar nu wordt het quasi onmogelijk. Het is ook geen ploeg die over iedereen heen loopt. Standard moet zelf alles al winnen en de rest moet verschillende keren falen."