Op dit uur mag het wat meer zijn: dit weekend scoorde Benito Raman niet tegen ex-ploeg, maar vriendin windt er geen doekjes om

door Redactie



Benito Raman mocht afgelopen weekend een vijftal minuten voor tijd invallen voor Standard tegen ex-club AA Gent. Tot scoren kwam hij op het veld niet. De meest recente kiekjes op Instagram van vrouwlief Eline Guillemyn moeten hem zeker kunnen troosten.

Eline heeft de magie van de humor op de sociale media helemaal begrepen. Een ballonnetje oplaten waarop staat 'Let's fuck', of quasi enkel getooid in een truitje van Standard een vinger opsteken "We're number 1"? Ze durft het allemaal.

Het zorgt ervoor dat ze steeds populairder wordt op Instagram en inmiddels bijna 3000 volgers heeft. De vriendin van Raman mag er overigens ook meer dan wezen, dus op dit uur ...

Make me a fragrance that smells like love 💫 Een bericht gedeeld door Eline Guillemyn (@elinegx) op 17 Feb 2017 om 9:45 PST

Happy Valentine ❤️ Een bericht gedeeld door Eline Guillemyn (@elinegx) op 14 Feb 2017 om 11:09 PST

🔴⚪️ Een bericht gedeeld door Eline Guillemyn (@elinegx) op 29 Jan 2017 om 3:09 PST

Sweet little sunday ✨ Een bericht gedeeld door Eline Guillemyn (@elinegx) op 15 Jan 2017 om 8:41 PST