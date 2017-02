VIDEO: Schandalige racistische reacties richting Braziliaan zorgen voor tranen

door Manuel Gonzalez



Het Servische voetbal blijft een kwalijke reputatie hebben wanneer het op racisme aankomt. Dat mocht een Braziliaanse speler van topclub Partizan Belgrado aan den lijve ondervinden.

Hij werd de hele wedstrijd op de korrel genomen en er was zelfs een spandoek tegen hem in de wedstrijd op bezoek bij Rad. Verder maakten de supporters de hele wedstrijd lang oerwoudgeluiden richting de speler van Partizan.

Attitude tegenstanders choquerend

Partizan won dan wel met 0-1, Everton Luiz verliet het veld in tranen. "Ik kon ze niet tegenhouden, ik werd racistisch bejegend gedurende de volledige 90 minuten. Vooral het gedrag van de tegenstanders heeft me geschokt. In plaats van de situatie te temperen, moedigden ze het aan."

Bekijk hieronder de beelden van het incident. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.