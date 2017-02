De Bruyne countert: "Mindere statistieken? Ik speel nú beter"

Voor anderen zijn die statistieken belangrijk, maar niet iedereen heeft door dat ik lager speel -Kevin De Bruyne Deel deze quote:

"Ik heb nooit naar mijn statistieken gekeken", aldus De Bruyne in Het Laatste Nieuws. "Voor anderen is dat belangrijk, maar niet iedereen heeft door dat ik lager speel. Het valt niet te vergelijken. Ik zie vooral dat ik het team iets bijbreng."

"We winnen ook zonder mijn goals en ik ben erg tevreden over mijn vorm. Ik ben constant én ik vind dat ik beter speel dan vorig seizoen, ook al blijkt dat niet uit mijn statistieken." Vanavond neemt De Bruyne het in de Champions League op tegen Monaco.