Proto eindelijk terug: "William doet het goed, als ik op de bank zit, moet ik dat accepteren"

"William doet het goed, misschien zal ik op de bank zitten, maar dan moet ik dat accepteren. Ik weet dat de Bekerfinale eraan komt en doe er alles aan om snel mijn beste niveau te halen. De honger is heel erg groot. Ik mis de matchen enorm."

Hij schrok wel wat van de omstandigheden. "Het veld was niet top, net als de verlichting. Het was lang geleden dat ik onder die omstandigheden speelde. Maar ik heb me geamuseerd. Dat ik zelf ballen uit de bosjes moest halen, is goed voor de conditie", lachte hij.