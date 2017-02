Oostende maakt zich geen zorgen: "Nog een viertal punten nodig voor PO1"

KV Oostende ging afgelopen zondag nog met 1-4 onderuit tegen RSC Anderlecht. Het belooft nog een spannende PO1-strijd te worden. Maar Kevin Vandendriessche maakt zich helemaal geen zorgen.

Ook Kevin Vandendriessche vond de 1-4-cijfers een veel te zwaar verdict voor KV Oostende. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Tegen zo'n doelpunten van Youri Tielemans kan je weinig beginnen."

"Alhoewel? Misschien was het even een gebrek aan concentratie. (denkt na) Al wil ik ook niemand met de vinger wijzen, hé. Zo kan je bij elk tegendoelpunt wel iets zoeken en vinden."

Geen zorgen

Zorgen om het PO1-ticket zijn er allerminst bij de Kustboys. "Volgende week trekken we naar Westerlo en daar moeten we deze nederlaag rechtzetten. Ik denk dat we nog een viertal punten nodig hebben om zeker te zijn van play-off 1."