Wie haalt play-off 1? "Genk en Mechelen redden het niet"

Tegen Club en Anderlecht wordt het moeilijk voor Genk -Filip Joos Deel deze quote:

De vraag is uiteraard of Gent dat haalt. "De match tegen Waasland-Beveren zit er ook nog tussen. Gent kon nog maar één wedstrijd winnen op verplaatsing, tegen Moeskroen. Ze hebben 10 op 42 buitenshuis, onwaarschijnlijk. Met 7 op 9 halen ze het niet", is Degryse duidelijk.

Toch gokt hij op de Gentenaars én Charleroi. "Charleroi moet de thuiswedstrijden tegen STVV en Kortrijk winnen. Dan staan ze op 50 punten en hebben ze nog een wedstrijd op Lokeren." Voor Genk lijkt het moeilijk te worden. "Het is een mooie ploeg, maar tegen Club Brugge en Anderlecht wordt het moeilijk", aldus Filip Joos.