Lierse reageert: "Die transfer heeft geen invloed op onze ambities"

door Redactie



De transfer van Ayub Masika naar het Chinese Beijing zorgde voor heel wat tumult. In volle titelstrijd liet Lierse één van zijn sterkhouders vertrekken. En dan was er nog de betrokkenheid van Roeselare... Roel Rymen, manager van de club, gaf meer uitleg.

De transfer viel, op zijn zachtst uitgedrukt, nogal uit de lucht. "Alle partijen worden hier beter van", zegt Rymen in GvA. "Lierse krijgt een mooie transfersom en de speler een mooi contract. Er waren ook andere aanbiedingen voor Masika, maar die waren niet voldoende om hem te laten gaan. Dit bod stak erbovenuit. Het is al jaar en dag geleden dat Lierse nog eens een speler kon verkopen voor zo een bedrag."

Rymen benadrukt dus vooral het financiële aspect. "Acht maanden geleden kochten wij hem van Genk en nu verkopen we Ayub voor een veelvoud. Ik begrijp de reacties van de fans, maar Lierse is nu al een jaar zelfbedruipend. Wadi Degla steunt ons al lang en doet dat nu nog, maar Lierse wil op eigen middelen kunnen draaien. Dan is deze transfer belangrijk. Echt, deze transfer heeft geen invloed op onze ambities in de wedstrijd van zondag en de eventuele finale om promotie."