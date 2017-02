Lukaku lyrisch, Coninx alludeert op transfer? "Hij wil er zo snel mogelijk bij zijn"

door Redactie



Romelu Lukaku genoot van avondje Champions League

Foto: © photonews

Romelu Lukaku heeft genoten van een avondje in de Champions League, zoveel is wel duidelijk. Via Twitter toonde hij zijn respect en bewondering. "Hij wil zelf ook zo snel mogelijk die CL in", klonk het dan weer in de studio's.