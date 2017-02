Genkse kampioenenmaker wordt niet wild van sleutelpion die wÃ©l bleef: "Ik heb af en toe erg veel moeite met hem"

Genkse kampioenenmaker wordt niet wild van sleutelpion die wél bleef: "Ik heb af en toe erg veel moeite met hem"

door Redactie



Oud-trainer Sef Vergoossen had een belangrijk aandeel in de komst van Albert Stuivenberg naar KRC Genk. De Nederlander die de Limburgers destijds kampioen maakte, volgt zijn ex-club nog op de voet.

Zo zag hij sterkhouders Wilfred Ndidi en Leon Bailey vertrekken, maar met Alejandro Pozuelo een andere sleutelpion blijven. Toch heeft Vergoossen serieuze twijfels bij de Spaanse spelmaker.

"Ik heb af en toe erg veel moeite met hem", geeft Vergoossen aan in Sport/Voetbalmagazine. "Hij pakt in verdedigend opzicht geen bal af, hij kan niet koppen en schakelt soms te laat om. Dan zit hij nog in het rouwproces."