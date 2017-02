Mitrovic ziet het zitten: "Zevenduizend fans? Het zullen er minstens tienduizend zijn op Wembley"

“Dit kan opnieuw iets worden dat ik aan mijn kleinkinderen kan vertellen”, aldus de Servische centrale verdediger die terugdacht aan de Champions League-campagne van vorig seizoen. “Deze match tegen Tottenham was van hetzelfde niveau.”

“Die zevenduizend, volgens mij zullen het er meer zijn”, klonk het resoluut na de heenwedstrijd in de Gentse Ghelamco Arena. “Heel mijn familie komt, dus ik denk dat er wel tienduizend Gent-supporters zullen afzakken naar Londen.”

