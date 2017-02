"Dit niveau te veeleisend voor lichaam van Kompany"

door Redactie



Vincent Kompany viel vorige week (opnieuw) geblesseerd uit bij Manchester City. En dus namen de zorgen omtrent de centrale verdediger van de Rode Duivels opnieuw toe. Pep Guardiola suste (opnieuw), Gilles De Bilde heeft een duidelijke mening.

Pep Guardiola gaf voor de wedtrijd tegen Monaco in de Champions League een stand van zaken over de kwetsuur. De reply tegen Huddersfield binnen een week? Die moet haalbaar zijn voor Vince The Prince.

De CL-wedstrijd? Die haalde Kompany niet. In 2017 kwam de verdediger amper 1 keer in actie, tegen Crystal Palace. Steeds vaker doemen onheilsberichten op omtrent de toekomst van Kompany.

Gilles De Bilde liet zich op Q2 in de omkadering rond de Champions League alvast negatief uit: "Volgens mij is spelen in de Premier League, bij Manchester City, te veeleisend voor zijn lichaam. Dat hij opnieuw geblesseerd is, zelfs zonder veel te spelen? Dat is ronduit schrikbarend."