Emotionele Borkelmans: "Toen ik buitenkwam was ik echt kapot"

door Redactie



Vital Borkelmans werd getroffen door de hele mediastorm rond het ontslag bij de Rode Duivels en rond zijn zoon. In 'De Kleedkamer' op VRT kwam hij terug op die moeilijke periode. Een emotioneel relaas...

De zoon van Borkelmans werd anderhalve maand in voorhechtenis genomen nadat hij verdacht werd de leider te zijn van een groep hooligans die ruzie zocht met Napoli-fans. "Ik dacht dat ik gefaald had als vader. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Die jongen doet stommiteiten, maar tot vandaag heb ik hem altijd gesteund. Hij weet dat hij fouten heeft gemaakt."

Borkelmans kreeg heel wat te horen, maar zijn zoon liet hij niet vallen. "Ik ben ernaartoe gegaan, want het blijft mijn kind. Dat gaat niemand me afpakken. Toen ik buiten kwam was ik echt kapot. Maar gelukkig had ik een goede coach (Marc Wilmots, nvdr.). Een goed mens. Met hem kon ik daar echt over praten. Maar ook andere mensen, zoals Franky Van der Elst, Gert Verheyen en mijn vrouw."