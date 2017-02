Waasland-Beveren nagenoeg zeker van behoud, voorzitter Huyck bespreekt ambities voor volgend jaar

door Yannick Lambrecht

door

Voorzitter Dirk Huyck over de ambities van Waasland-Beveren

Waasland-Beveren won de belangrijke degradatietopper tegen Moeskroen let 1-2, waardoor de club zo goed als zeker gered is. Voorzitter Dirk Huyck was vanzelfsprekend erg opgelucht.