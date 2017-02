Liverpool verlengt contract van Engelse sterkhouder: "Zijn beste jaren komen er nog aan"

"Dit is een hele goede plek om op dit moment te zijn. Ik weet geen betere club om mijn toekomst aan te verbinden." Zijn coach voegde er aan toe: "Zijn beste jaren moeten nog komen." Bijna drie jaar geleden kwam de 28-jarige Lallana over van Southamtpon. Liverpool betaalde destijds ongeveer dertig miljoen euro voor de Engelsman. De middenvelder speelde in het verleden ook voor Bournemouth. Hij is ook Engels international.

