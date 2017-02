Wim De Coninck stelt iets vast in de Jupiler Pro League: "Het is alsof ze kampioen gaan worden"

"Opeens staat heel die ploeg er" - Wim De Coninck Deel deze quote:

"Weiler deed het in Oostende wél, ook om Trebel nog eens een kans te geven en omdat hij vond dat Tielemans wat rust kon gebruiken. Of de speler het daarmee eens was, weet ik niet, maar zijn prestatie bij de invalbeurt mocht er zijn”, merkt De Coninck op.

De gewezen doelman durft zelfs te stellen dat Anderlecht de titel kan pakken. "Opeens staat heel die ploeg er. Vier goals tegen Zulte Waregem, nu vier in Oostende en tussendoor een Europese zege. Het is alsof ze kampioen gaan worden. Wie had dat een paar maanden geleden gezegd?"