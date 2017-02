Marc Brys tevreden met reactie van z'n spelersgroep tegen Oosterzonen: "De voorbije weken was het allemaal net iets minder"

KFCO Beerschot-Wilrijk won zaterdag met 3-1 van Oosterzonen. Een opsteker voor de troepen van Marc Brys na het 1-1 gelijkspel in Geel. De coach was dan ook trots op de reactie van zijn spelers.

"We speelden de voorbije twee à drie weken op een kwalitatief iets lager niveau. Ik ben dan ook blij met deze reactie van de spelersgroep", zei Marc Brys op de persconferentie in het Olympisch Stadion. "Ik zag terug de sprankel en frisheid van voor deze 'mindere' periode. Dat was fijn om te zien."

Beerschot-Wilrijk stond na minder dan een kwartier al 2-0 voor. "We begonnen inderdaad perfect aan de wedstrijd. Met veel beweging en balbezit. We wilden het Oosterzonen meteen zo moeilijk mogelijk maken. Dat is goed gelukt", klonk het bij Brys.

Ik zag terug de sprankel en frisheid van voor deze 'mindere' periode.

Vermijdbaar tegendoelpunt

"We verloren gedurende een tiental minuten in de eerste helft onze dominantie, maar we moesten geduldig blijven. Enige smet op deze zege is dat we na ons derde doelpunt nog een vermijdbaar tegendoelpunt slikken. We kregen bovendien nog vier goede kansen om de voorsprong verder uit te diepen. Jammer dat die niet werden afgemaakt", besloot de succesvolle Beerschot-coach.

Volgend weekend wordt er niet gevoetbald in de hoogste amateurafdeling. Zaterdag 4 maart trekt Beerschot-Wilrijk naar Patro Eisden. Nadien volgen er nog zeven competitiewedstrijden. De top-4 speelt na de reguliere competitie nog een eindronde met halvering aan de punten. De winnaar van de eindronde promoveert naar 1B.