Concrete aanbiedingen liepen binnen, maar Anderlecht wilde deze twee spelers niet laten vertrekken

door Redactie



RSC Anderlecht haalde tijdens de wintermercato enkele nieuwe spelers naar het Constant Vanden Stockstadion. Op uitgaand vlak was het rustiger: geen enkele basisspeler vertrok bij paars-wit.

Manager Herman Van Holsbeeck geeft nu nochtans toe dat er wel degelijk interesse was voor sommige spelers. Maar Anderlecht ging er niet op in. “Had ik dat gewild, dan had ik tijdens de afgelopen transferperiode de kas van RSC Anderlecht kunnen spijzen”, zegt Van Holsbeeck in La Dernière Heure.

“Er lagen concrete aanbiedingen voor Kara Mbodj en Frank Acheampong op tafel. Maar na overleg met René Weiler werd beslist om die aanbiedingen naast ons neer te leggen. We wilden op dat moment de kern bij mekaar houden.”

Marktwaarde omhoog

“Een keuze die ook gebaseerd is op één van dé kwaliteiten van onze coach. Hij beschikt over de gave om spelers beter te maken. Geloof me vrij: de waarde van iedere speler van de huidige kern is dit seizoen al naar omhoog gegaan”, besluit Van Holsbeeck.