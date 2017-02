Geen Champions League voor RB Leipzig? De club stelt gerust: "Geen enkele reden tot twijfel"

Woensdag werd bekendgemaakt dat RB Leipzig niet zou kunnen deelnemen aan de Champions League in het geval dat ze zich plaatsen. De club reageerde koeltjes.

RB Leipzig staat tweede in de Duitse Bundesliga, en ligt dus op koers om zich te kwalificeren voor de Champions League. Maar de connectie met Red Bull Salzburg kan een stok in de wielen steken. Twee clubs met dezelfde geldschieter mogen namelijk niet tegelijk uitkomen in een Europees toernooi.

Geen nervositeit

De club stelde iedereen echter meteen gerust. “Er heerst geen nervositeit bij RB Leipzig,” zei Oliver Mintzlaff, de voorzitter van de club, aan SID. "Als wij ons sportief voor de Champions League kwalificeren, is er geen enkele reden tot twijfel. Dan spelen wij volgend seizoen Europees." En in Salzburg zingen ze hetzelfde deuntje. "Ik ga ervan uit dat zowel Leipzig als Salzburg volgend seizoen aan een Europese clubcompetitie kunnen deelnemen", aldus sportief directeur Christoph Freund.