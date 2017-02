Tielemans kan recordtransfer worden, maar analist ziet meer in deze Anderlecht-speler

Anderlecht staat donderdagavond in Rusland tegenover Zenit Sint-Petersburg voor een plaatsje in de achtste finales van de Europa League. Op het middenveld zal analist Eddy Snelders vooral letten op Leander Dendoncker, en dus niet op Youri Tielemans.

Eddy Snelders vindt dat Dendoncker door iedereen onderschat wordt. "Iedereen praat maar over Tielemans, maar niemand over Leander Dendoncker", stelt hij in Het Nieuwsblad.

"Er wordt minder over hem gepraat dan over Tielemans omdat hij niet die frivoliteit heeft, maar Dendoncker is veel regelmatiger. Hoe hij voetbalintelligentie combineert met het veroveren van ballen, het dichtlopen van gaten, het winnen van duels... Die multifunctionaliteit is behoorlijk indrukwekkend op zijn leeftijd. Anderlecht zal hem goed kunnen gebruiken tegen Zenit,” besluit de analist.